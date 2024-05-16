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Sahte faturadan bir kişi daha tutuklandı

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Yüksek meblağlı tıbbi malzemeleri sahte faturalarla ülkeye ithal eden ve bu yolla daha az gümrük vergisi ödeyerek, devleti zarara uğratan Adnan Altındağ'ın tutuklanmasının ardından suçla bağlantılı Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz de tutuklandı

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Sahte faturadan bir kişi daha tutuklandı
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“Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temin Etme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altındağ’ın ardından suçla bağlantılı Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz de tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 29 Mart 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını anımsattı.
Polis başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi ürün alımı için 2022-2023 yıllarını kapsayan süre için verdiği tıbbi ürün ihalesi kapsamında Türkiye’den ürün alan Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın  yüksek meblağlı tıbbi ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyata beyan ederek, ülkeye soktuğunu belirlediklerini kaydetti. Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan Adnan Altındağ’ın ofisinde yapılan aramada 2022 yılına ait Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlenen ve Kalden Ticaret’e yazılan bir adet fatura tespit edildiğini söyledi.
Polis, söz konusu faturayla Alper Şener Deniz’in işletmeciliğini yaptığı Kalden Ticaret Ltd. şirketinin Türkiye’den 2 fatura karşılığında satın aldığı tıbbı ürünlerle ilgili, sahte olarak düzenlendiğine inanılan Azin Danışmanlık Mimarlık Medical isimli işletmeye ait faturaları dolandırmak kastıyla ön izin almak için İlaç ve Eczacılık Dairesine ve Gümrük işlemleri için Ercan Gümrük Şubesinde tedavüle sürdüğünün  tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının böylelikle Türkiye’den 68 bin TL’ye alınan tıbbı ürünleri gümrüğe 5 bin TL olarak beyan ettiğini kaydetti. 
Polis, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile gümrükten yapılan araştırmada Kalden Ticarete ait bir adet daha fatura bulduklarını açıkladı. Polis, söz konusu 2 faturayla ilgili zanlıdan izahat istendiğini, “Hatırlamıyorum. Elden ödeme yapmış olabilirim” diyerek makul izahat veremediğini belirtti.
Polis, Sağlık Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu, gümrük dairesinden araştırma yaptıklarını, alınacak çok sayıda ifade ve aranan emare olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk emri talep edildi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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