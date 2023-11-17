Çamlık Spor ilk devreyi namağlup lider tamamladı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde ilk devre müsabakaları Perşembe akşamı oynanan Vakıflar-MSA maçı ile tamamlandı.
Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf Vakıflar oldu. Vakıflar bu galibiyetle puanını 13’e çıkardı ve ilk devreyi 13 puanla 4. sırada tamamladı. Büyük Bayanlarda 2. Devre karşılaşmaları 27 Kasım da başlayacak.
Büyük Bayanlarda ilk devrenin sonunda Çamlık Spor(GMBÇS) namağlup 19 puanla ilk devrenin lideri oldu.
Büyük Bayanlarda ilk devrenin tamamlanmasının ardından sıralama şu şekilde oluştu.
1.GMBÇS 19 puan
2. Esentepe 16 puan
3. DAÜ 15 puan
4. Vakıflar 13 puan
5. KGM 12 puan
6. MSA 6 puan
7. KK 4 puan
8. UKÜ 0 puan
BÜYÜK ERKEKLERDE DAÜ 3. MAÇINDAN DA GALİP AYRILDI
Büyük Erkekler Liginde ise perşembe akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada DAÜ ,Vakıflar’ı 3-0 mağlup etti. DAÜ ligde ki 3. karşılaşmasını da kazanarak puanını 9’a yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
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