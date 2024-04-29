Uçaner noktayı koydu

Gökhan KUZU
Ülkemizde birçok takımla birçok kez şampiyonluk yaşayan ve ülkemiz futboluna uzun yıllar boyunca büyük katkıları bulunan Kemal Uçaner, futbola noktayı koydu.
Binatlı, 1. Lig’de Pazar günü oynanan Binatlı – Gönyeli maçının ardından futbolu bırakan deneyimli oyuncu Kemal Uçaner için tören düzenledi.
Maç sonrası oyuncuya plaket veren Binatlı, Kemal Uçaner’e teşekkür etti. Deneyimli oyuncuya şampiyonluk yaşadığı bir diğer ekip olan Gönyeli de forma verdi. Üner Berkalp Stadı’nda maç sonrası duygusal anlar yaşandı.
BİNATLI'DAN UÇANERE TEŞEKKÜR
Öte yandan Binatlı Kulübü Uçaner için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Seni çok seviyoruz
3 Süper Lig, 4 Federasyon Kupası, 5 Süper Kupa, 3 1.Lig, KKTC Milli takımı ( Elf kupası) 645 Gol 3 kez Yılın Futbolcusu
Hem gönül verdiğin Binatlı armasına hem Kıbrıs Türk Futboluna adını altın harflerle yazdırdın. Her zaman EFSANE olarak hatırlanacaksın.
Gönyeli SK’ne hem oyuncumuz adına hem Kulübümüz adına ayrıca teşekkür ederiz. Bizlerin yıllarca söylediği besteleri Kemal için söylemeniz en az bizler kadar sizlerin de #Kaptan’ı sevdiğinizi gösterdi bizlere.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.