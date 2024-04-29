Uçaner noktayı koydu

Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli golcülerden olan ve birçok şampiyonluğu bulunan Binatlı futbolcusu Kemal Uçaner, Binatlı – Gönyeli maçı sonunda törenle jübile yaptı

Gökhan KUZUÜlkemizde birçok takımla birçok kez şampiyonluk yaşayan ve ülkemiz futboluna uzun yıllar boyunca büyük katkıları bulunan Kemal Uçaner, futbola noktayı koydu.Binatlı, 1. Lig’de Pazar günü oynanan Binatlı – Gönyeli maçının ardından futbolu bırakan deneyimli oyuncu Kemal Uçaner için tören düzenledi.Maç sonrası oyuncuya plaket veren Binatlı, Kemal Uçaner’e teşekkür etti. Deneyimli oyuncuya şampiyonluk yaşadığı bir diğer ekip olan Gönyeli de forma verdi. Üner Berkalp Stadı’nda maç sonrası duygusal anlar yaşandı.BİNATLI'DAN UÇANERE TEŞEKKÜRÖte yandan Binatlı Kulübü Uçaner için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:Seni çok seviyoruz3 Süper Lig, 4 Federasyon Kupası, 5 Süper Kupa, 3 1.Lig, KKTC Milli takımı ( Elf kupası) 645 Gol 3 kez Yılın FutbolcusuHem gönül verdiğin Binatlı armasına hem Kıbrıs Türk Futboluna adını altın harflerle yazdırdın. Her zaman EFSANE olarak hatırlanacaksın.Gönyeli SK’ne hem oyuncumuz adına hem Kulübümüz adına ayrıca teşekkür ederiz. Bizlerin yıllarca söylediği besteleri Kemal için söylemeniz en az bizler kadar sizlerin de #Kaptan’ı sevdiğinizi gösterdi bizlere.