Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü 2024 sezonuna Kuzey Çevre Yolu, Taşkent bölgesinde başlıyor. Bu sezon 4 yarışlık takvim açıklayan ralli kulübü, sezonun ilk ralli sprint yarışını 28 Nisan 2024 Pazar günü “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştiriyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 28 Nisan 2024 Pazar günü başlıyor. Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi civarında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Dri Kuaför ve Hasmel Reklam’ın da sponsorluğunda yapılacak yarışa Dört Renk Matbaa da katkı verenler arasında. Sabah 11.00’de başlayacak olan sprint rallisinde biri deneme olmak üzere 4,5 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 11.10 olarak belirlenirken ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.20’de başlayacak. Ödül töreni ise 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

START, SERVİS ALANI VE ÖDÜL TÖRENİ KUZEY ÇEVRE YOLU TAŞKENT ÇEMBERİ’NDE

Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takip edilebileceği yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi’nde olacak. Çok sayıda zıplama noktasının da olduğu bu yeni etapta izleyenler keyifli dakikalar yaşayacak.

KAYITL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Grup N, T1 ve T2 sınıflarına açık olan yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı. Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin Skoda Fabia R5 ile yarışacağı organizasyonda Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi, Mustafa Kemal Baran-Halil Çamay ikilisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi ve Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi Sınıf 1’de mücadele edecek. Sınıf N’de Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi, Buğur Kambillili, İbrahim Yolcu Argün ve Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi mücadele edecek. Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi Sınıf T2’de mücadele verecekken, Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi ile Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi Sınıf T1’de mücadele verecek. Sınıf 3’de yarışacak ekip ise Umut Sular-Açelya Sular ikilisi olacak.



Kayıt Listesi:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 Rauf DENKTAŞ Mehmet MİŞON Skoda Fabia R5 2

2 Sadık BİLGİMER Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO 1

3 Umut Hayrettin SULAR Açelya SULAR Honda Civic 3

4 Hasan REYHAN Niyazi YORGANCIOĞLU Mitsubishi Shogun T2

5 Hakan BİRİCİK Ahmet BİRİCİK Subaru Impreza 1

6 Mustafa Kemal BARAN Halil ÇAMAY Ford Fiesta Proto 1

7 Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO 1

8 Zeki DEMİRDEŞ Kani AVKIRAN Mitsubishi Lancer EVO IX N

9 Buğur KAMBİLLİLİ # Mitsubishi Lancer EVO IX N

10 Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR Mitsubishi Lancer EVO VI 1

11 İbrahim Yolcu Argün # Mitsubishi Lancer EVO IX N

12 Ahmet ESENDAĞLI Veli ESENDAĞLI Suzuki Grand Vitara T1

13 Ozan BİRŞEN Salih KANATLI Suzuki Grand Vitara T1

14 Ahmet ÖZERDEM Cihan Anıl ŞAHİN Mitsubishi Lancer EVO X N

