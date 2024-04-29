Levent farklı başladı

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Demir Orhunöz, Ahmet Enes
Akdeniz SB: Gülüşan (2), Merve, Simay (1), Hülya (6), Yelda, Duygu, Ceren (1), Derya (12), Senem, Aylin, Hatice (3), Ecem(3)
Levent: Çisem, Dilem, Didem (9), Günay (32), Gamze (7, Nehir (5), Fehime, Ernestine (15), Pearl (2), CEMALİYE (4), Fatma (6), Beren (25)
İlk periyot: 14-28 İlk yatı: 17-44 Üçüncü periyot: 28-62
EXtend Kadınlar Ligi başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini 104-28 mağlup etti. Levent maçın başından itibaren üstünlüğü ele alan Levent rakibi karşısında devreyi 44-17 önde geçti. Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Levent maçı 104-28 kazanarak lige galibiyetle başladı. Maçta Levent oyuncusu Günay 31 ve Beren 25 sayı attılar.
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