Esentepe, Süper Lig’e göz kırptı

AKSA BİRİNCİ LİG 29. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 29. Haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlanırken, Değirmenlik’in ardından süper lige yükselecek 2. takım yine belirlenemezken, Esentepe Süper Lig’e adeta göz kırptı.Konuk olduğu Dem’s Cons. Çanakkale karşısında son anlarda galibiyeti kaçırarak bir puana razı olan Esentepe bu hafta 1 puan alması durumunda adını süper lige yazdıracak. Esentepe’nin takipçisi Gönyeli konuk olduğu Binatlı karşısında sahadan mağlup olarak ayrılarak fırsatı tepti. Bir diğer play-off ekibi Yalova ise bu hafta konuk olduğu play-out dışında kalma mücadelesi veren Mormenekşe ile berabere kalarak bir puana razı oldu.Ligde Gönyeli, Çanakkale, Yalova ve Yılmazköy takımları son hafta öncesinde play-off hattında yer aldılar. Binatlı ve Hamitköy ise play off şanslarını koruyarak, son hafta çıkacak sonuçları bekleyecekler.Birinci lige veda eden ikinci takım ise Girne Halk Evi, olurken, Mormenekşe haftalardan sonra Play out hattından çıkarken, Lapta, Ozanköy, Maraş ve Geçitkale play out hattında yer aldılar. Play-out hattında tek galibiyeti Ozanköy rakibi Girne Halk evi karşısında alırken, Lapta play-out hattı içine geriledi.Bu hafta oynanan 8 maçın üç tanesi beraberlikle tamamlanırken, üç maçı ev sahipleri kazandı, iki maçı ise deplasman takımları kazanmayı başardı. Bir maç golsüz tamamlanırken, Değirmenlik ve Yılmazköy takımları rakiplerini 4 – 0 gibi farklı skorla yenerek haftanın en farklı skorlarını aldı. Bu hafta kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalaması yakalandı.Gol Krallığı yarışında Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftayı boş geçerek 33 goldekalırken, Değirmenlik’ten Kasım Tağman da gol atamayarak 26 golde kaldı. Erhan Çınar ise 2 gol atarak 21 gole yükseldi.29. haftada oynanan maçlarda 32 sarı kart gösterilirken, 4 kırmızı kart çıkarak sezonun en çok kırmızı gösterilen haftası oldu.Haftanın Takımı: Miracle DeğirmenlikSezonun bitimine 6 hafta kala süper lige yükselmeyi garantileyen ancak ligi bırakmayan Değirmenlik takımı play-out hattındaki rakibi Geçitkale’yi de eli boş göndererek sezonun evindeki son maçını da kazandıHaftanın Futbolcusu: Yağış Gençay (Binatlı)Binatlı, mutlak kazanmaları gereken kritik Gönyeli maçında önemli eksikleri olan takımını sırtlayan isim olurken, attığı 2 galibiyetin mimarı olduHaftanın Teknik Adamı: Bayram Dağgül (Yılmazköy)M. Hacıali Yılmazköy’ün genç teknik adamı Bayram Dağgül, mutlak kazanmaları gereken kritik Lapta maçına takımını iyi hazırlarken, oyuna yaptığı müdahalelerle de play- off hedefindeki rakipleri karşısında farklı galibiyetin gelmesini sağladıHaftanın Hakemi: Hakan Ünal(Mormenekşe-Yalova)Her iki takım içinde çok önemli bir maçın orta hakemliğini yapan Hakan Ünal, ikinci devrede zaman zaman artan sertliği yerinde kartlarla önlerken, maçın skoruna etki edecek kararlar da vermeyerek iyi bir yönetim sergiledi.Haftanın Kare AsıÖvgü İzci(Yalova), Murat (Ozanköy,) Semih (Değirmenlik), Süleyman (Yılmazköy)Haftanın On BiriYunus (BÜY) , Ahmet Atikoğlu (Binatlı) Ertu Gazi (Ozanköy) Yankı (BÜY) Mehmet Ergün (Maraş) Barkın (Değirmenlik) Özner (Yılmazköy) Yunus (Çanakkale) Mahmut Can (Ozanköy) Ahmet Çakır (Baf Ülkü Y.) Erhan (Değirmenlik)Aksa 1. Lig 29. Hafta sonuçlarıMormenekşe – Yalova: 0 – 0Girne Halk Evi – Ozanköy: 1 – 2Çanakkale – Esentepe: 2 – 2Binatlı – Gönyeli: 3 – 1Yılmazköy – Lapta: 4 – 0Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu:0 – 3Düzkaya – Maraş: 3 – 3Değirmenlik – Geçitkale: 4 – 0Aksa 1. Lig 30. Hafta programıGönyeli-M.Hacıali YılmazköyEsentepe – BinatlıGirne Halk Evi – MormenekşeLapta – HamitköyOzanköy – GeçitkaleYalova – Dem’s Cons. ÇanakkaleBaf Ü. Yurdu – DüzkayaU. Maraş – M. Değirmenlik