Esentepe, Süper Lig’e göz kırptı

Aksa 1. Ligin 29. Haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlanırken, Değirmenlik’in ardından süper lige yükselecek 2. takım yine belirlenemezken, Esentepe Süper Lig’e adeta göz kırptı.
Konuk olduğu Dem’s Cons. Çanakkale karşısında son anlarda galibiyeti kaçırarak bir puana razı olan Esentepe bu hafta 1 puan alması durumunda adını süper lige yazdıracak. Esentepe’nin takipçisi Gönyeli konuk olduğu Binatlı karşısında sahadan mağlup olarak ayrılarak fırsatı tepti. Bir diğer play-off ekibi Yalova ise bu hafta konuk olduğu play-out dışında kalma mücadelesi veren Mormenekşe ile berabere kalarak bir puana razı oldu.
Ligde Gönyeli, Çanakkale, Yalova ve Yılmazköy takımları son hafta öncesinde play-off hattında yer aldılar. Binatlı ve Hamitköy ise play off şanslarını koruyarak, son hafta çıkacak sonuçları bekleyecekler.
Birinci lige veda eden ikinci takım ise Girne Halk Evi, olurken, Mormenekşe haftalardan sonra Play out hattından çıkarken, Lapta, Ozanköy, Maraş ve Geçitkale play out hattında yer aldılar. Play-out hattında tek galibiyeti Ozanköy rakibi Girne Halk evi karşısında alırken, Lapta play-out hattı içine geriledi.
Bu hafta oynanan 8 maçın üç tanesi beraberlikle tamamlanırken, üç maçı ev sahipleri kazandı, iki maçı ise deplasman takımları kazanmayı başardı. Bir maç golsüz tamamlanırken, Değirmenlik ve Yılmazköy takımları rakiplerini 4 – 0 gibi farklı skorla yenerek haftanın en farklı skorlarını aldı. Bu hafta kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalaması yakalandı.
Gol Krallığı yarışında Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftayı boş geçerek 33 goldekalırken, Değirmenlik’ten Kasım Tağman da gol atamayarak 26 golde kaldı. Erhan Çınar ise 2 gol atarak 21 gole yükseldi.
29. haftada oynanan maçlarda 32 sarı kart gösterilirken, 4 kırmızı kart çıkarak sezonun en çok kırmızı gösterilen haftası oldu.
Haftanın Takımı: Miracle Değirmenlik
Sezonun bitimine 6 hafta kala süper lige yükselmeyi garantileyen ancak ligi bırakmayan Değirmenlik takımı play-out hattındaki rakibi Geçitkale’yi de eli boş göndererek sezonun evindeki son maçını da kazandı
Haftanın Futbolcusu: Yağış Gençay (Binatlı)
Binatlı, mutlak kazanmaları gereken kritik Gönyeli maçında önemli eksikleri olan takımını sırtlayan isim olurken, attığı 2 galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Bayram Dağgül (Yılmazköy)
M. Hacıali Yılmazköy’ün genç teknik adamı Bayram Dağgül, mutlak kazanmaları gereken kritik Lapta maçına takımını iyi hazırlarken, oyuna yaptığı müdahalelerle de play- off hedefindeki rakipleri karşısında farklı galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal(Mormenekşe-Yalova)
Her iki takım içinde çok önemli bir maçın orta hakemliğini yapan Hakan Ünal, ikinci devrede zaman zaman artan sertliği yerinde kartlarla önlerken, maçın skoruna etki edecek kararlar da vermeyerek iyi bir yönetim sergiledi.
Haftanın Kare Ası
Övgü İzci(Yalova), Murat (Ozanköy,) Semih (Değirmenlik), Süleyman (Yılmazköy)
Haftanın On Biri
Yunus (BÜY) , Ahmet Atikoğlu (Binatlı) Ertu Gazi (Ozanköy) Yankı (BÜY) Mehmet Ergün (Maraş) Barkın (Değirmenlik) Özner (Yılmazköy) Yunus (Çanakkale) Mahmut Can (Ozanköy) Ahmet Çakır (Baf Ülkü Y.) Erhan (Değirmenlik)
Aksa 1. Lig 29. Hafta sonuçları
Mormenekşe – Yalova: 0 – 0
Girne Halk Evi – Ozanköy: 1 – 2
Çanakkale – Esentepe: 2 – 2
Binatlı – Gönyeli: 3 – 1
Yılmazköy – Lapta: 4 – 0
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu:0 – 3
Düzkaya – Maraş: 3 – 3
Değirmenlik – Geçitkale: 4 – 0
Aksa 1. Lig 30. Hafta programı
Gönyeli-M.Hacıali Yılmazköy
Esentepe – Binatlı
Girne Halk Evi – Mormenekşe
Lapta – Hamitköy
Ozanköy – Geçitkale
Yalova – Dem’s Cons. Çanakkale
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya
U. Maraş – M. Değirmenlik
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|29
|24
|4
|1
|72
|11
|61
|76
|2.
|Esentepe KKSK
|29
|14
|8
|7
|41
|30
|11
|50
|3.
|Gönyeli SK
|29
|15
|3
|11
|63
|39
|24
|48
|4.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|29
|14
|5
|10
|54
|39
|15
|47
|5.
|Yalova SK
|29
|13
|8
|8
|43
|38
|5
|47
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|29
|11
|13
|5
|42
|29
|13
|46
|7.
|Binatlı YSK
|29
|13
|6
|10
|40
|39
|1
|45
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|29
|12
|8
|9
|38
|36
|2
|44
|9.
|Düzkaya KOSK
|29
|9
|8
|12
|39
|44
|-5
|35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|29
|6
|15
|8
|37
|39
|-2
|33
|11.
|Lapta TBSK
|29
|9
|6
|14
|35
|55
|-20
|33
|12.
|Ozanköy SK
|29
|7
|11
|11
|41
|55
|-14
|32
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|29
|7
|10
|12
|41
|50
|-9
|31
|14.
|Geçitkale GSK
|29
|9
|4
|16
|58
|73
|-15
|31
|15.
|Girne Halk Evi
|29
|5
|8
|16
|26
|57
|-31
|23
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|29
|3
|5
|21
|25
|61
|-36
|14