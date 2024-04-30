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Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor

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Gönyeli Alayköy Belediyesi, bölgedeki hayvan barınağının koşullarını iyileştirdi. Başkan Amcaoğlu, "Minik canlarımızın refahı için hep daha güzelini yapmaya devam edeceğiz" dedi

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Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, hayvan barınağı için çalışma ve geliştirmelerine devam ediyor. Hayvanlarımızın daha iyi koşullarda hayatlarına devam etmesi ve sahiplendirilecekleri güne kadar yaşamlarını sürdürebilmesi adına barınma koşullarının iyileştirilmesi için belediye ekipleri sürekli şekilde çalışıyor.
Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, göreve geldikleri günden bu yana söz verdikleri gibi hayvan barınağının koşullarını iyileştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.
AMCAOĞLU: “TAM KAPALI BARINAĞA GEÇİLDİ”
Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yapımı tamamlanmadan devraldıkları barınağın yeni modüllerin yarı açık durumdaki dam kısımlarını soğuk ve sıcak iklim koşullarına uygun olması için tam kapalı şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.
Amcaoğlu, Gönyeli Hayvan Barınağı’nda üçüncü bir modülün altyapısını tamamladıklarını belirterek oluşturulan yeni yaşam alanında bir muayene odası ve tuvalete de yer verdiklerini belirtti.
“ÇEVREYİ DE GÜZELLEŞTİRİYORUZ”
Barınağın çevresi için de düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Çevreyi ağaçlandırmaya başladık. Mevcut yeni yapının rögar sistemini ve parkelenmesini de tamamladık” diye konuştu.
“MİNİK CANLARIMIZIN REFAHI İÇİN HEP DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ”
Amcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Minik canlarımızın refahı için hep daha güzelini yapmaya devam edeceğiz. Rutin parazit ilaçlama ve aşılama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bir personelimiz tam zamanlı burada çalışıyor. Haşere kontrol ekibi de haftalık olarak pire, kene, sinek ve kemirgen ilaçlamasını ihmal etmiyor. Minik canlarımızın daha kaliteli ve refah ortamda yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlardan talebimiz barınakta yaşayan hayvanları görerek köpek sahiplenmek isteyen kişilerin barınağımızla iletişime geçmesidir.”
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