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Kaymaklı, canı için kazandı

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Play-out oynayacak olan K.Kaymaklı konuk olduğu Yeniboğaziçi deplasmanından 2 – 1galip ayrılarak play-out maçlarına rakipleriyle puan farkını koruma adına önemli bir üç puan aldı

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Kaymaklı, canı için kazandı
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Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara
Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, Rifat(Cuma), Yaşar,  Berkem, Ali Bayır(Fevzi), Enes Berat, Ramadan, Mustafa(Ahmet(Hüseyin Şeref)), Ussumane
K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Hasan, Mehmet Kaygısız, Alpay, Mehmet Öztürk, Halil, Alp(Muhammed), Fikret(Derviş), Emre(Arda), Arseven(Gozar), Sylla(Bahadır)
Goller: Dk. 81 Ramadan(Yeniboğaziçi), Dk. 35 ve 73 Fikret(K.Kaymaklı)
 
Aksa Süper Ligin 29. Hafta karşılaşmasında ligde düşnesi kesinleşen Yeniboğaziçi ile play-out oynayacak olan K.Kaymaklı Yeniboğaziçi Stadı’nda mücadele ettiler.
Karşılaşmaya daha baskılı başlayan K. Kaymaklı olurken, Yeniboğaziçi kontra ataklarla gol aradı.
35. dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında sağ kanattan Alpay’ın yaptığı ortada Yeniboğaziçi ceza sahasının solunda topla buluşan Fikrat güzel bir vuruşla topu uzak direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu. 0 – 1
İlk devrenin geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası gol getirmedi ve ilk devre 0- 1 şeklinde tamamlandı.
K.Kaymaklı ikinci devreye de baskılı başlarken aradığı golü 73. dakikada gelişen atakta topla buluşan Fikret’in güzel vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle buldu. 0 – 2
Dk. 81 Yeniboğaziçi atağında Usumane Djabi’nin getirdiği topla ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda Yeniboğaziçi’nin beraberlik çabası sonuç getirmedi ve maç 2 -1 K.Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.
Bu sonuçla K.Kaymaklı puanını 29 yaparak Mesarya ile puanını eşitledi.
 
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