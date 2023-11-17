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Cumhuriyet Kupası’nda dostluk kazandı

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15 Kasım Cumhuriyet Kupası’nda şampiyon KKTC Beyaz takımı oldu

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Cumhuriyet Kupası’nda dostluk kazandı
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Kupası’nda şampiyon KKTC Beyaz takımı oldu. Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra KKTC’den de Kırmızı ve Beyaz olarak iki takımın mücadele ettiği organizasyonda finalde iki KKTC karması karşılaştı. Karşılaşmayı 74-53 kazanan KKTC Beyaz Karma takımı organizasyonu şampiyon olarak noktaladı. Üçüncülük maçında ise Türkiye, Azerbaycan’ı 76-63 mağlup etmeyi başardı. Organizasyon boyunca dostluk rüzgarları eserken, keyifli ve çekişmeli karşılaşmalar basketbolseverlerin beğenisini kazandı.

İki gün süren Cumhuriyet Kupası’nın ilk gününde KKTC Beyaz Karma, Azerbaycan’ı 82-59 mağlup ederken, KKTC Kırmızı Karma da Türkiye’yi 67-54 mağlup ederek finale yükseldi.
Organizasyon sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara ödüllerini KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Hasan Taçoy, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Bugadov, Azerbaycan Milletvekili Pervin Kerimzade ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan takdim ederken, Başbakanlık Müsteşarı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü ve Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı da törende yer aldı.
 
 
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