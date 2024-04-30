Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil

EL-SEN, KIB-TEK yönetiminin performansıyla ilgili anket yaptı. Ankete göre KIB-TEK hakkında olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 70. Halkın çoğunluğu, hükümetin enerji politikasını başarısız buluyor, KIB-TEK yönetiminin performansından memnun olmadığını belirtiyor KIB-TEK için "En iyisi özerkleştirme” diyenler %42 olarak belirlenirken; “mevcut durumun devamı” %23, “özelleştirme” %22 düzeyinde destek görüyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yaptırılan “Kamuoyunun Enerji Politikalarına İlişkin Görüşleri ve KIB-TEK Algısı” konulu araştırmanın sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırma sonuçları; halkın ağırlıklı çoğunluğunun, hükümetin enerji politikasını başarısız bulduğunu ve KIB-TEK yönetiminin performansından memnun olmadığını ortaya koydu.

Ankete katılanların çoğunluğunun tercihi, KIB-TEK’in siyasetle bağının koparılıp, kötü yönetimden kurtarılarak özerkleştirilmesi oldu.

EL-SEN yetkililerinin ve kamuoyu araştırmasını yapan METRON Araştırma Kurumu yetkililerinin hazır bulunduğu basın toplantısı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Lokali’nde gerçekleştirildi.

EL-SEN tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasının sonuçları, çalışmayı gerçekleştiren Metron Araştırma Kurumu’nun Direktörü Gürdal Hüdaoğlu tarafından açıklandı.

Halkın, elektrik konusunda genel ve yaygın bir memnuniyetsizlik içinde olduğunu anlatan Hüdaoğlu, ülkede uygulanan enerji politikasının açık biçimde başarısız bulunduğunu kaydetti. Araştırma sonuçlarının bundan sonra izlenmesi gereken yol hakkında güçlü mesajlar içerdiğini belirten Hüdaoğlu, “Halk KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını, sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacak en güçlü seçenek olarak görüyor” dedi.

Metron Direktörü Gürdal Hüdaoğlu’nun verdiği bilgilere göre araştırma, Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde 550 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi. KKTC vatandaşlarına yönelik ankette, örneklem, altı ilçenin nüfus oranları dikkate alınarak tesadüfi tabakalandırma yöntemiyle belirlendi. Ayrıca cinsiyet ve yaş gibi demografik özellikler, KKTC seçmen listelerindeki dağılımlara göre oranlandı. %95 güven aralığına sahip araştırmanın hata payı +/-4 olarak hesaplandı. Yüz yüze gerçekleştirilen anketlerde, elektronik kontrol ve takip imkânı sağlayan CAPI yöntemi kullanıldı.

Araştırmada elde edilen veriler, vatandaşların enerji politikalarına ve bu politikaları yürüten kurumlara yönelik görüşlerini yansıtıyor. Buna göre halkın %88’i KKTC’yi “elektrik sorunu olan bir ülke” olarak görüyor.

Oranı %77’ye ulaşan büyük bir çoğunluk, zaman zaman meydana gelen elektrik kesintilerini “normal ölçülerin dışında” görüyor ve “büyük bir sorun” olarak tanımlıyor.

Hükümetin enerji politikasının başarısız olduğunu düşünenlerin oranı da %77 düzeyinde. “Hükümet başarılı” diyenler %8’in altında kalıyor.

KIB-TEK’İN İMAJI

KIB-TEK’in kamuoyu tarafından nasıl algılandığını belirlemek üzere yöneltilen soruya verilen yanıtlar kurumun oldukça olumsuz bir imaja sahip olduğunu gösteriyor. KIB-TEK hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %70’e yaklaşırken, olumlu değerlendirme yapanlar %13 düzeyinde kalıyor. KIB-TEK’in, olumlu düşünenlerin oranından olumsuz düşünenlerin oranı düşülerek elde edilen Net Algı Skoru (-56) olarak belirlendi. Halk, KIB-TEK yönetiminin performansından da memnun değil. Yönetimi başarılı bulanlar %6 civarında kalırken, başarısız bulanlar %74’e ulaşıyor.

“FİYATLAR YÜKSEK”

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisi de elektrik ücretlerine ilişkin görüşler. Elektrik fiyatlarını “normal” görenler %11 olarak saptanırken, “fiyatlar yüksek” diyenlerin oranı %88’i buluyor. Elektrik fiyatlarının “düşük” olduğunu düşünen hiç kimse bulunmuyor.

Halka göre elektriğin pahalı olmasının en büyük nedeni “kötü yönetim.” Bu şekilde düşünenlerin oranı %45. Pahalılığın “dövizdeki artıştan” kaynaklandığını belirtenler %21, “gerekli yatırımların yapılmamasından” kaynaklandığını ifade edenlerse %16 düzeyinde çıktı. Öte yandan pahalılıkla “yolsuzluk” arasında ilişki kuran %14’lük bir kesimin mevcudiyeti dikkat çekiyor.

İHALESİZ ALIMA TEPKİ

KIB-TEK’in “elektrik kesintilerinin yaşanmaması” gerekçesiyle bir süredir gerçekleştirdiği ihalesiz yakıt alımına halkın onay vermediği görülüyor. Bu şekilde yapılan alımlara karşı olduğunu belirtenlerin oranı %78. İhalesiz alımı desteklediğini ifade edenlerse sadece %6.

Araştırmada elde edilen en keskin sonuç, yatırımlar ve yeni santraller konusunda oldu. “Elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırılması için devletin yatırım yapmasını ve yeni santraller kurmasını desteklerim” diyenlerin oranı %94’ü buluyor. Devletin bu alanda adım atmasını desteklemeyenler %3’le sınırlı.

TERCİH ÖZERKLEŞTİRME

KIB-TEK’in geleceği konusundaki görüşleri sorulan vatandaşlar, ağırlıklı olarak kurumun özerkleştirmesinden yana tutum sergiliyor. “En iyisi özerkleştirme” diyenler %42 olarak belirlenirken; “mevcut durumun devamı” %23, “özelleştirme” %22 düzeyinde destek görüyor. Daha detaylı sorgulamada halkın yaklaşık %55’inin özelleştirmeye karşı olduğunu ifade etmesi dikkat çekiyor. Özerkleştirme karşıtları ise %22 düzeyinde. Öte yandan özelleştirmeyi desteklediğini belirten %26’lık kesime karşılık özerkleştirmeyi destekleyenler %45’i buluyor.

