Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü

21. Orkide Yürüyüşü KAV ve CENGO-V’nin başarılı işbirliği ile Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşti

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı ile iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğu altında bu yıl 21’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü, dün Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşti.Orkide Yürüyüşü, sabah 09:30’da Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) Başkanı Özge Özbekoğlu ve Kanser Araştırma Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün konuşmaları ile başladı.Konuşmasına, Belediye olarak yürüyüşün ikinci kez köylerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek başlayan Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bu etkinliğin kansere karşı farkındalık etkinliği olduğunu belirterek bu konuda bilinçlendirmenin önemine değindi.Konuşmasına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek başlayan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 21.si düzenlenen Orkide Yürüyüşü’ne Telsim ailesi olarak 11 yıldır ana sponsor olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, “Vodafone grubu olarak, hangi ülkede olursak olalım, sosyal sorumluluk anlamında üzerimize düşen her ne varsa yaptık ve yapmaya da hazırız. Bugünü sadece bir yürüyüş olarak düşünmeyin.. bu bir birliktelik, bir destek, bir irade koyma, hep beraber irade gösterimidir” dedi.CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise yaptığı konuşmada, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’nın çocuklar ve gençler için çalıştığını, projeler üretip eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, parklar yaptıklarını belirterek, KAV ile imzaladıkları protokol çerçevesinde KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve ekibinin yürütmekte olduğu ilaç çalışmasını iki vakıf olarak birlikte yürütmeye başladıklarını belirterek duyduğu mutluluğu ifade etti.21 yıldır aralıksız yapmakta oldukları Orkide Yürüyüşü’nün rekor kıran bir etkinlik olduğuna vurgu yaparak ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, “KAV ve CENGO-V vakıfları olarak ilk defa iki ciddi çalışan vakıf bir araya gelerek işbirliği yapabiliyor... bu da kendi başına bir başarı hikayesidir” vurgusunda bulundu.Zor bir hafta geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Camgöz, hava kirliliği ve tozun bir çok kişiyi rahatsız ettiğini belirterek yine de yılmadan yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Konuşmasında Şampiyon Melekler’i de anan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, konunun kendi başına bir acı, trajik bir durum olduğunu vurgulayarak ailelere sabır ve devam eden mahkeme sürecinde şans diledi.KAV olarak her yıl hazırladıkları ilerleme raporunu kamuoyuyla paylaştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, 2023-2024 ilerleme raporunun da yürüyüş çantalarında olduğunu belirterek incelenmesini ve paylaşılmasını istedi.Sözlerini; “böyle bir etkinliği yaratmak birçok kişinin fedakarlıkla uğraşmadan yapamayacağı bir şey... Bize Dilekkaya köyünü açan Belediye Başkanına, Telsim’e, CENGO-V’ye, tüm gönüllülere ve tabii başta Dima Discount, Girne Con Kahve, Play FM olmak üzere tüm sponsorlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyorum” diyerek sürdüren Prof. Dr. Mustafa Camgöz, “21. Orkide yürüyüşümüze başlamak için hepimize ‘yola çıkalım!’ diyorum” diyerek yürüyüşü başlattı.Yürüyüşe katılan ve bitiş noktasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı kapanış konuşmasında; Prof. Dr. Mustafa Camgöz başkanlığında yürütülen kanser çalışmalarına dikkat çekerek duyduğu gururu ifade etti. Prof. Dr. Camgöz’ün Londra merkezli yürüttüğü çalışmalarla ülkemizdeki üniversite ve öğrencilerine destek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 21. Orkide Yürüyüşü’ne ve önemine de dikkat çekti.“Öyle yoğun ve stresli yaşam sürdürüyoruz ki herkesin kendisine zaman ayırması, yürüyüş yapması kendi sağlığı ve çalışma disiplinini sağlaması için sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat etmesi gerekmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkese sağlıklı bir yaşam diledi.21.Orkide Yürüyüşü, hediye çekilişleri, katılımcılara sertifika verilmesi ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Folklor Grubu ve Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği’nin gerçekleştirdiği gösteriler ile katılımcıların hep birlikte “you will never walk alone” şarkısını söylemesiyle son buldu.