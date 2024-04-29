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Koop yenilgisiz lider

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Koop yenilgisiz lider
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Extend Erkekler Ligi üçüncü haftasında Koopspor liderliğe yükseldi.
Koopspor üçüncü haftayı yenilgisiz olarak 6 puanla ilk sırada tamamladı.
İkinci sırada Caeasar Larnaka Gençler Birliği 5 puanla ikinci sıraya çıkarken, Baf Ülkü Yurdu 5 puanla üçüncü durumda yer aldı.
Savoy Marmara 4 puanla dördüncü, haftayı galip tamamlayan Soyer Aksu da 4 puanla beşinci sırada.
Çetinkaya ise 3.haftayı da galip gelemeyerek 3 puanla 6.sırada bitirdi.
HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI BUGÜN
Ligin 4.haftası bu akşam Soyer Aksu ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.
3 Mayıs Cuma akşamı Baf Ülkü Yurdu – Caesar Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt Spor Slalonu’nda mücadele verecekler.
Savoy Marmara ile Çetinkaya da 3 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele verecekler.
Extend Erkekler Ligi
Takımlar                                                             O            G            M           AS          YS           P
1.KOOSPOR                                       3             3             -              256         202         6
2.C.L.G.BİRLİĞİ                                3             2             1             209         189         5
3. B.ÜLKÜ YURDU                           3             2             1             201         223         5
4.SAVOY MARMARA                     3             1             2        205              200         4
5.SOYER AKSU                                  3             1             2             201         200         4
6.ÇETİNKAYA                                    3             -              3             194         224         3
 
SAYI LİDERİ
93 sayı
VERİMLİLİK
Bosley (Koopspor) 119 verimlilik
RİBAUND
UCHE (BAF ÜLKÜ YURDU) 47 RİBAUND
ASİST
Bosley (Koopspor) 17 asist
 
 
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