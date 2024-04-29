Koop yenilgisiz lider

Extend Erkekler Ligi üçüncü haftasında Koopspor liderliğe yükseldi.

Koopspor üçüncü haftayı yenilgisiz olarak 6 puanla ilk sırada tamamladı.

İkinci sırada Caeasar Larnaka Gençler Birliği 5 puanla ikinci sıraya çıkarken, Baf Ülkü Yurdu 5 puanla üçüncü durumda yer aldı.

Savoy Marmara 4 puanla dördüncü, haftayı galip tamamlayan Soyer Aksu da 4 puanla beşinci sırada.

Çetinkaya ise 3.haftayı da galip gelemeyerek 3 puanla 6.sırada bitirdi.

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI BUGÜN

Ligin 4.haftası bu akşam Soyer Aksu ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.

3 Mayıs Cuma akşamı Baf Ülkü Yurdu – Caesar Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt Spor Slalonu’nda mücadele verecekler.

Savoy Marmara ile Çetinkaya da 3 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele verecekler.

Extend Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.KOOSPOR 3 3 - 256 202 6

2.C.L.G.BİRLİĞİ 3 2 1 209 189 5

3. B.ÜLKÜ YURDU 3 2 1 201 223 5

4.SAVOY MARMARA 3 1 2 205 200 4

5.SOYER AKSU 3 1 2 201 200 4

6.ÇETİNKAYA 3 - 3 194 224 3



SAYI LİDERİ

93 sayı

VERİMLİLİK

Bosley (Koopspor) 119 verimlilik

RİBAUND

UCHE (BAF ÜLKÜ YURDU) 47 RİBAUND

ASİST

Bosley (Koopspor) 17 asist



