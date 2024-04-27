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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllardır 9 Eylül İlkokulu'nda emek veren, iyi insan Lefkoşa sakinlerinden Emine Kanıöz, yaşadığı kulak problemi nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında pıhtı atması nedeniyle hayata veda etti.
Kanıöz'ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.
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