Henüz çok gençti

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) sevilen bir öğretim üyesini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Türkmenköy'lü olup Gazimağusa'da ikamet eden, DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Akkeleş aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Akkeleş'in vefatı başta ailesi ve DAÜ camiasını yasa boğdu.