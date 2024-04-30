Mormenekşe, Enginar Festivali'yle renklenecek

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12. Mormenekşe Enginar Festivali Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganı ile 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.3 Mayıs saat 18.00’de kortej ile başlayıp 5 Mayıs 21.00’de “Ayna” konseri ile tamamlanacak festival kapsamında, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Sergiler, eko gün ve “ Enginar Yemekleri Yarışması” yer alacakFestivalin bu yılki etkinlikleri yitirilen değerlerden Ahmet Ertoprak, Hüseyin Özyaşar, Emine- Mustafa Ergazi anısına düzenlenecek.12. Mormenekşe Enginar Festivali Salamis Bay Conti Resort Otel’de basın toplantısıyla tanıtıldı.Basın toplantısında Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel ile diğer eş başkanlar Mehmet Ali Onaç, Ahmet Özyaşar ve Komite üyeleri festival ve program hakkında bilgi verdi.Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel, festivali özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde de Kıbrıs kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.Umamnel, “Enginar baş tacımız” sloganı ile iyi bir festival sunmayı hedeflediklerini kaydetti.Ummanel, “Belediyenin ve kuruluşun ana veya büyük sponsorluğunu yapmadığı festivallerin gerçekleşmesi oldukça zordur. Fakat bizler kurduğumuz festival komitesi ile yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışmakta ve bir taraftan festivalin yapılabilmesi için gerekli maddi kaynağı sağlamaya çalışmakta,diğer bir taraftan ise festival etkinliklerini oluşturmaya çalışmaktayız.” dedi.Ummanel, festivalin ana felsefelerinden biri olan Kıbrıs kültürünün bu yıl yine üzerinde durdukları önemli bir konu olduğunun altını çizdi.Komite üyesi Elçin Sarıyel ise yaptığı açıklamada festival kapsamında çıkarılan “Cinara Enginar Yemekleri” kitabının İtalya’da slow food gastronomi kütüphanesi ile Dünya Gurme Haritası’na eklendiğini belirterek, Enginar Yemekleri Yarışması’na ülkenin dört bir yanından müracaatlar olduğununu da vurguladı. Sarıyel, yapılan yemeklerin ziyaretçilere de imkanlar ölçüsünde tattırılacağını İfade etti.Komite eşbaşkanlarından Ahmet Özyaşar bu arada yarışmanın ülkenin yemek kültürüne de önemli katkı sağladığına da dikkat çekti.Eşbaşkanlardan Mehmet Ali Onaç ise festival kapsamında birçok sportif ve kültürel etkinlikte yapılacağını söyleyerek, minikler futbol turnuvası, çocuk şenliği, tavla turnuvası etkinliklerinin tüm halka açık olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'nin sevilen gruplarından Ayna'nın Festivalin son gecesinde sahne alarak halkı coşturacağını da sözlerine ekledi.18:00- Kortej için toplanma (Sinerji Market Önü)18:30 Kortej19:15 12. Yüzyılda yapılan Korsan Gözetleme Kulesinde Dilek Ağacı Açılışı19:45 Açılış20:00 Sergilerin açılışları(“Çorabım Gaçmasın Sergisi”, “Hatice Hoca hanım Sergisi”,Nazime Balses’in “Nazlı Çiçeklerim” Mormenekşe’nin Yüzleri Slayt Gösterisi)20:15 Açılış konuşması20:30 Konuşmalar21:00 Halk dansları Gösterileri16:00 Enginar Yemekleri Yarışması20:00 MOR-DER Kıbrıs Gecesi21:00 Konser: Gardaşlar Müzik Grubu10:30 Enginar Eko Günü Açılış10:00 E2 Real Estate Agents ve Dağlı Sigorta sponsorluğunda Ahmet Ertoprak Anısına Minikler Futbol Turnuvası11:00 Çocuk Şenliği14:00 Hüseyin Özyaşar Anısına Tavla Turnuvası15:00 Konser: Grup Mesarya15:15 Emine Mustafa Ergazi Anısına Lefkara Elişi Yarışması16:00 Konser: Retro Çalgıcıları20:00 Ödül Töreni21:00 Konser: AYNAÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİKLERİ