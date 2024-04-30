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Mormenekşe, Enginar Festivali'yle renklenecek

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Mormenekşe, Enginar Festivali'yle renklenecek
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12. Mormenekşe Enginar Festivali Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganı ile 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 3 Mayıs saat 18.00’de kortej ile başlayıp 5 Mayıs 21.00’de “Ayna” konseri ile tamamlanacak festival kapsamında, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.  Sergiler, eko gün ve “ Enginar Yemekleri Yarışması” yer alacak
Festivalin bu yılki etkinlikleri yitirilen değerlerden Ahmet Ertoprak, Hüseyin Özyaşar, Emine- Mustafa Ergazi anısına düzenlenecek.
12. Mormenekşe Enginar Festivali Salamis Bay Conti Resort Otel’de basın toplantısıyla tanıtıldı.
Basın toplantısında  Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel ile diğer eş başkanlar Mehmet Ali Onaç, Ahmet Özyaşar ve Komite üyeleri festival ve program hakkında bilgi verdi.

 Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel,  festivali özelde  Mormenekşe ve enginarı, genelde de Kıbrıs kültürünü tanıtmak  amacıyla düzenlediklerini ifade etti.
Umamnel, “Enginar baş tacımız” sloganı ile iyi bir festival sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ummanel, “Belediyenin ve kuruluşun ana veya büyük sponsorluğunu yapmadığı festivallerin gerçekleşmesi oldukça zordur. Fakat bizler kurduğumuz festival komitesi ile yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışmakta ve bir taraftan festivalin yapılabilmesi için gerekli maddi kaynağı sağlamaya çalışmakta,diğer bir taraftan ise festival etkinliklerini oluşturmaya çalışmaktayız.” dedi.
Ummanel, festivalin ana felsefelerinden biri olan Kıbrıs kültürünün  bu yıl yine üzerinde durdukları önemli bir konu olduğunun altını çizdi.
Komite üyesi Elçin Sarıyel ise yaptığı açıklamada festival kapsamında çıkarılan “Cinara Enginar Yemekleri” kitabının İtalya’da slow food gastronomi kütüphanesi ile  Dünya Gurme Haritası’na eklendiğini belirterek, Enginar Yemekleri Yarışması’na ülkenin dört bir yanından müracaatlar olduğununu da vurguladı. Sarıyel, yapılan yemeklerin ziyaretçilere de imkanlar ölçüsünde tattırılacağını İfade etti.
Komite eşbaşkanlarından Ahmet Özyaşar bu arada yarışmanın ülkenin yemek kültürüne de önemli katkı sağladığına da dikkat çekti.
Eşbaşkanlardan Mehmet Ali Onaç ise festival kapsamında birçok sportif  ve kültürel etkinlikte yapılacağını söyleyerek, minikler futbol turnuvası, çocuk şenliği, tavla turnuvası etkinliklerinin tüm halka açık olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'nin sevilen gruplarından Ayna'nın Festivalin son gecesinde sahne alarak halkı coşturacağını da sözlerine ekledi.

12.Mormenekşe Enginar Festivali Program
1.Gün (3 Mayıs Cuma)
18:00- Kortej için toplanma (Sinerji Market Önü)
18:30 Kortej
19:15 12. Yüzyılda yapılan Korsan Gözetleme Kulesinde Dilek Ağacı Açılışı
19:45 Açılış
20:00 Sergilerin açılışları
(“Çorabım Gaçmasın Sergisi”, “Hatice Hoca hanım Sergisi”,Nazime Balses’in “Nazlı Çiçeklerim” Mormenekşe’nin Yüzleri Slayt Gösterisi)
20:15 Açılış konuşması
20:30 Konuşmalar
21:00 Halk dansları Gösterileri
2.Gün (4 Mayıs Cumartesi)
16:00 Enginar Yemekleri Yarışması
20:00 MOR-DER Kıbrıs Gecesi
21:00 Konser: Gardaşlar Müzik Grubu
3.Gün (5 Mayıs Pazar)
10:30 Enginar Eko Günü Açılış
10:00 E2 Real Estate Agents ve Dağlı Sigorta sponsorluğunda Ahmet Ertoprak Anısına Minikler Futbol Turnuvası
11:00 Çocuk Şenliği
14:00 Hüseyin Özyaşar Anısına Tavla Turnuvası
15:00 Konser: Grup Mesarya
15:15 Emine Mustafa Ergazi Anısına Lefkara Elişi Yarışması
16:00 Konser: Retro Çalgıcıları
20:00 Ödül Töreni
21:00 Konser: AYNA
ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİKLERİ
  • Şampiyon Melekler Uçurtma Şenliği
  • Lunapark
  • Palyaço
  • Yüz boyama
  • Gençlik Oyunları
  • Dans Gösterileri
  • Halk Dansları Gösterileri
  • Jimnastik Gösterileri
  • Müzik Okulları Gösterileri
  • Grup Mesarya Konseri

 
 
 
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