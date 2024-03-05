Cinsel saldırıdan tutuklanan Rum, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da aracına aldığı 20 yaşındaki bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 69 yaşındaki Kıbrıslı Rum Panayiotis Stelicos, 20 gün süreyle cezaevine gönderildi

Aracına aldığı 20 yaşındaki isminin baş harfleri U.E.T olan erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 69 yaşındaki Panayiotis Stelicos dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunan zanlının, otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T.’nin rızası dışında, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihind, Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs sakini olduğunu, ülkede kalıcı ve yasal bir bağı bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının yakalanmak istendiği esnada kaçmaya çalıştığını, serbest kalması halinde yine kaçmaya teşebbüs edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin prostat kanseri şüphesiyle tetkikler yaptırması gerektiğini ancak Güney’e gidemeyeceği için Kuzey’de doktor kontrolünden geçirilerek, tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca sağlık kontrolü ve tetkiklerini yapması için olanak sağlanmasına emir verdi.

