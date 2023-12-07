Oktay Derelioğlu’na öldüresiye darp

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darp edilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, önceki gün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derelioğlu'nun omzunun çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Polis şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ı gözaltına aldı.

Olayı anlatan Oktay Derelioğlu, "Tek yönlü yola girmek için sıra bendeydi. Baktım, yer vermiyor. Kendimi biraz ileriye attım. Sola doğru geçmesini bekledim. Ondan sonra üstüme kırdı arabayı. Orada benim kapımı açmaya çalıştı. Tabii biz de kendimizi korumaya, kendimizi müdafaa etmeye çalıştık. Daha sonradan diğer arkadaş indi iki kişi. Bu öfke bu kin niye. Eşim yanımda. Olayın akabinde omzum çıktı. Beyin kanaması geçirdim. Ölebilirdim de." şeklinde konuştu.

