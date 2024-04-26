Misafirlikteyken rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakinlerinden Karayolları Dairesi emekli çalışanlarından Ferus(Efruz) Özbiler dün gece Gazimağusa’da misafir olduğu bir evde aniden rahatsızlanarak vefat etti.
Özbiler’in cenazesi yarın Köprülü Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Köprülü Kabristanlığı’nda defnedilecek.
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