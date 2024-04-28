Mormenekşe’ye beraberlik yetti

Play-out hattından çıkmak isteyen Mormenekşe, konuk ettiği play-off hattındaki Yalova ise 0 – 0 berabere kalınca aldığı 1 puanla play-out hattının dışına çıktı

Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün StadıHakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik.Ozan, Ertan, Fetin, Gökay, Yasin(Tugay), İzzet, Sami Tünsay, Aykut, Cenker, Justice(Sami Yahat), Şaban(İrfan).Övgü, Hasip, Erkan, Mehmetali(Darbaz(Ahmet), Rüzgar, Onur(Aydın(Sergülen), Arda, Muhammet, Ali, Selçuk(Metin), Mehmetİbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 29. Haftasında play-off hattındaki Yalova ile play-out hattındaki Mormenekşe’nin Yeniboğaziçi Stadı’ndaki mücadelesinde taraflar gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 0 – 0’lık skorla ayrıldılar.İlk devrede karşılıklı ataklarla geçen maçta takımlar istedikleri pozisyonları üretemediler.Karşılaşmanın 27 dakikasında Mormenekşe’den Yasin, Yalova futbolcusuyla girdiği hava topu mücadelesinde ters bir şekilde düşmesi sonucunda omzundan sakatlanarak oyun dışında kaldı.İlk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıya her iki takımda hızlı başladı ve her iki kalede de pozisyonlar buldu.Dk. 62 Yalova'nın kullandığı serbest vuruşta kale içine yapılan ortada Mehmet Kum boş pozisyonda kafayla topu dışarı attı.Dk.75 Hızlı gelişen Yalova atağında Darbaz'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Ali kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak topu üstten auta attı.Dk.77 Mormenekşe'nin kullandığı serbest vuruşta Gökay'ın vuruşunda kaleci Övgü topu köşeden çıkardı. Dönen topla buluşan Sami'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.Dk.90+2 Mormenekşe atağında Yalova ceza sahası önünde topla buluşan Ertan önünü boşaltarak şutunda kaleci Övgü, topu köşeden çıkardı.Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca maç 0 – 0 tamamlandı.Mormenekşe aldığı 1 puanla 33 puana yükselerek play-out hattının dışına çıkarken, Yalova ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.