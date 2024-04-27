Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutalarıyla birlikte KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'ye geldi.

Güler yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutalarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiklerini belirtti.

Ülkede bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek, ziyaretin bu yönden de anlamının büyük olduğunu söyledi.

Tatar, bugün adada ve bölgede huzur ve güven içinde yaşıyorlarsa bunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığından kaynaklandığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin, ortaklık cumhuriyetinden atılan ve yıllarca saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkını, 1974’te tek taraflı müdahale hakkını kullanarak kurtardığını ve adayı barışa kavuşturduğunu anlatan Tatar, o dönemde harekat kararı veren, görev alan, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan tüm yetkililer ve şehitleri andı.

Kıbrıs’ta bugün Rum ve Türkler için barış, huzur ve güvenlik varsa bunun TSK sayesinde olduğunu ifade eden Tatar, şimdi de Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ülkeyi geliştirmeye ve uluslararası alanda eşit bir halk olarak devleti ile birlikte yer almak için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile de biraraya geldi.

Ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanı Güler’e ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komutanları kabul etti.

Ertuğruloğlu, Güler’i Dışişleri Bakanlığı girişinde karşıladı. Ardından bakanlar karşılıklı hediye takdiminde bulunarak, görüşmeye geçti.





