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"Hayat pahalılığı, asgari ücrete de yansıtılacak"

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Başbakan Üstel, asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi

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"Hayat pahalılığı, asgari ücrete de yansıtılacak"
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Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını ifade ettiklerini belirtti ve  verilen prim desteklerine işaret etti. Üstel, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.
Taşınmaz Mal Komisyonu için yapılan çalışmalar ve sıkıntıları da anlatan Üstel, hükümet olarak bu sıkıntıları aşmak için yaratılan kaynaklar hakkında bilgi verdi, süreci hızlandırmak zorunda olduklarını söyledi.
2020 yılına kadar karara bağlanan dosyaların ödeneceğini ifade eden Üstel, ödemelerin dosya numarasına göre yapılacağını kaydetti.
 
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