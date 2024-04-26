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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen İncirli’li olup  bir süreden beridir Akdoğan’da yaşamını sürdüren sevilen sima Mazlum Baycanlı vefat etti.
60 yaşında hayata gözlerini yuman Baycanlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Köprülü Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Köprülü Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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