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Mehmetçik’te motorcular kıran kırana yarıştı

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Mehmetçik’te motorcular kıran kırana yarıştı
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KITMOK Motosiklet Drag yarışları sezonu Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin katkılarıyla sürüyor.
Mehmetçik bölgesinde Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.
İşte sonuçlar:
Kadınlar Kategorisi
1. Sahil Solokay
600cc kategori
1. Uğur Özçalıcıoğlu
2. Ogün Özgökçen
1000cc m kategori:
1. Berat Halilsoy
2. Mustafa Yeltekin
3. Serhat Özen
1000 cc m1 kategorisi
1. Hasan Solakay
2. ⁠Hasan Onbaşı
3. ⁠Hüseyin Aksu
1000 cc m2 kategorisi ;
1. Gionnos Papasavva
2. ⁠Halil Küçük
3. ⁠Georgros Konstantinov
1000 cc m2 pro kategorisi
1. Halil Küçük
2. ⁠Cemal Çelik
3. ⁠Gionnos Papasavva
 
 
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