Mehmetçik’te motorcular kıran kırana yarıştı

KITMOK Motosiklet Drag yarışları sezonu Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin katkılarıyla sürüyor.
Mehmetçik bölgesinde Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.
İşte sonuçlar:
Kadınlar Kategorisi
1. Sahil Solokay
600cc kategori
1. Uğur Özçalıcıoğlu
2. Ogün Özgökçen
1000cc m kategori:
1. Berat Halilsoy
2. Mustafa Yeltekin
3. Serhat Özen
1000 cc m1 kategorisi
1. Hasan Solakay
2. Hasan Onbaşı
3. Hüseyin Aksu
1000 cc m2 kategorisi ;
1. Gionnos Papasavva
2. Halil Küçük
3. Georgros Konstantinov
1000 cc m2 pro kategorisi
1. Halil Küçük
2. Cemal Çelik
3. Gionnos Papasavva
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