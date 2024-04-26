Songur ve Tarazi, Uluslararası Futboltenisi Kongresi’nde

Uluslararası Futboltenisi (FIFTA) Kongresi 26-28 Nisan tarihleri arasında Moldavya’nın Kişinev şehrinde yapılıyor.

FIFTA (Uluslararası Futboltenisi Federasyonu) kongresine KKTC Futboltenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur ve Milli Takımlar koordinatörü Hişam Tarazi katıldılar.

Önemli kararların alınacağı kongreye yirmi ülke federasyon başkanları ve yetkilileri katılacaktır. Bunlardan en önemlisi olan 2025 yılında yapılacak olan seçimli kongrenin yeri ve adayların belirlenmesinin yanında üye olmak isteyen ülkelerin kabulü görüşülüp kararlaştırılacak.

