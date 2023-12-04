Yapıcı ailesi yasta

Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarındaki küçük köylerimizden Çınarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çınarlı köyü sakinlerinden Perihan Yapıcı dün hayatını kaybetti.

Uzun bir süreden beridir hastanede tedavi göre Yapıcı’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Perihan Yapıcı’nın cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından Çınarlı Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

