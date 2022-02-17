Napoli, Barcelona’dan istediğini aldı

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
Nou Camp'ta oynanan mücadelede Barcelona ile Napoli kozlarını paylaştı.
Müsabakada ilk gol 29. dakikada Zielinski'den gelirken Napoli 1-0 öne geçti.
Barcelona, bu gole 59. dakikada Ferran Torres'in penaltıdan kaydettiği golle yanıt verdi ve müsabaka 1-1 sona erdi.
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