banner762
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
5 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
10 0
 
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
12 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
47 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
20 0
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
132 0
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
11 0
banner797

Napoli, Barcelona’dan istediğini aldı

banner476

banner714
Napoli, Barcelona’dan istediğini aldı
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
Nou Camp'ta oynanan mücadelede Barcelona ile Napoli kozlarını paylaştı.
Müsabakada ilk gol 29. dakikada Zielinski'den gelirken Napoli 1-0 öne geçti.
Barcelona, bu gole 59. dakikada Ferran Torres'in penaltıdan kaydettiği golle yanıt verdi ve müsabaka 1-1 sona erdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.