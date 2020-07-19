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Dev finalin adı: Arsenal-Chelsea

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İngiltere Federasyon Kupası’nda finalistler belli oldu. Manchester United’ı 3-1 yenen Chelsea, 1 Ağustos’taki finalde Arsenal ile karşılaşacak

Dev finalin adı: Arsenal-Chelsea
19 Temmuz 2020 Pazar 23:00

En son 2017-2018 sezonunda kazandığı bu kupayı yeniden müzesine taşımayı amaçlayan Chelsea’yi Manchester United karşısında galibiyete götüren goller 45’te Olivier Giroud, 46’da Mason Mount, 74'te de Rudiger'den geldi.
Manchester United'ın tek golünü ise penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Ligde de Şampiyonlar Ligi hedefini kovalayan Frank Lampard'ın ekibi; finale gelene kadar Nottingham Forest, Hull City, Liverpool ve Leicester City'yi elemişti.

FA Cup'ta ilk finalist Manchester City'i 2-0'lık skorla eleyen Arsenal oldu. Final, 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.

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