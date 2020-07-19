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Sezonun son derbisi Beşiktaş'ın

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Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı maçta ev sahibi takım 2 golle 3 puanı aldı

Sezonun son derbisi Beşiktaş'ın
19 Temmuz 2020 Pazar 23:11

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Vedat Muric 25. dakikada kırmızı kart gördü

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Vida ve 70'te Gökhan Gönül attı.

Bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçe'den Vedat Muriqi VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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