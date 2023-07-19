2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde yapılacak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası bugün başlıyor. İlk kez 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonun ilk gününde 2 maç var. Karşılaşmalar TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak

Futbolda sahneyi kadın futbolcular alıyor. 2023 Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde başlıyor.

İlk kez 1991 yılında düzenlenen organizasyon 9'uncu kez gerçekleşecek. Turnuva ilk kez 32 takımla oynanacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turnuvanın favori takımları arasında yer alıyor.

ABD, 4 kez kupayı müzesine götürerek organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa da bu şampiyonanın iddialı takımları arasında gösteriliyor.

REKOR ÖDÜL

Şampiyonada verilecek para ödülü miktarı, turnuva rekoru olacak. Önceki şampiyonaya oranla 80 milyon dolar daha fazla dağıtacak FIFA, toplam 110 milyon doları takımlar arasında paylaştıracak.

Kupada şampiyonluğa ulaşacak takıma 10, finaliste ise 7.5 milyon dolar para ödülü verilecek.

Turnuvada yer alan ekipler 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

Kupanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Yeni Zelanda ile Norveç saat 10.00'da karşılaşacak. Ardından saat 13.00'te B Grubu'nda yer alan diğer ev sahibi ülke Avustralya - İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Her iki mücadele de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası 20 Ağustos Pazar günü Avustralya'nın Sidney şehrinde oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Şampiyonada tüm maçlar TRT SPOR'dan canlı yayınla sporseverlere ulaşacak.

