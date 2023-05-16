Alparslan Türkeş'in iki çocuğu da Meclis'e girmeyi başardı

MHP partisinin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kıbrıs doğumlu Alparslan Türkeş'in iki çocuğu da Meclis’e girdi

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kıbrıs doğumlu Alparslan Türkeş'in çocuklarından Tuğrul Türkeş Ankara'dan AK Parti Milletvekili, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Rakip partilerden yarışan iki kardeş de Meclis'e girmeyi başardı.

AHMET ERBAŞ YENİDEN MECLİS’TE

Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya genelinde bir milletvekilliğini garantiledi. Kütahya’dan seçimlere ilk sıradan katılan Ahmet Erbaş yeniden Meclis'te yer alacak.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa giden 39 bin 35 Kütahyalı kararını verdi.

Kütahyalılar, Cumhurbaşkanı seçimini yüzde 66,34 oy ile Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 26,30 oy aldı.

7 partinin yarışa girdiği Kütahya’da, 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde de yine AK Parti önde kapattı.

Bu durumda AK Parti yüzde 46,69 oyla 3 milletvekili çıkarırken, yüzde 16,61 oyla CHP 1 ve MHP’de yüzde 13,07 oyla 1 milletvekili çıkardı.

Yarışa katılan İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Kütahya’dan milletvekili çıkaramadı.

