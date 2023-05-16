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Ünal Karaman Meclis'te

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Ünal Karaman Meclis'te
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Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve
teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.
Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.
 
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