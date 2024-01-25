Teniste yeni sezon Ekrem Yeşilada Cup ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) KKTF kortlarında 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2024 yılının ilk organizasyonu 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak olan Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) maçları olacak.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) KKTF kortlarında 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2024 yılı Faaliyet Takvimi içerisinde Eğitim Kurulunun önerileriyle yeni düzenlemeler yaparak Kategori-2 nin 10 yaş üzeri tüm oyuncuların katılabileceği turnuvalar, 4 günlük olup Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinden oluşacak şekilde düzenlemiştir.

Karşılaşmaların sabah oynanmaya başlanacağı EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşup, turnuva için son kayıt tarihi 29.01.2024 kayıtlar ise E-KKTF sisteminden yapılmaktadır.



