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KYRENIA CUP Cumartesi tamamlanıyor

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KYRENIA CUP Cumartesi tamamlanıyor
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KKTC Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin katkıları ile 22 Ocak’ta Girne’de başlayan U14 Kyrenia Cup organizasyonu aralıksız devam ediyor. Kazakistan, Kosova ve Türkiye’nin de dahil olduğu organizasyonda 4 gün geride kaldı. Kazakistan’dan 1 takım, Kosova’dan 1 takım, Türkiye ve KKTC’den 2’şer takımın mücadele ettiği turnuva tüm hızıyla devam ediyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda devam eden KYRENIA Cup 27 Ocak Cumartesigünü tamamlanacak.
 
Kyrenia Cup U14
            Takım             O         G         B          M        D         Pts
1          ODTÜ              3          3          0          0          0          15
2          UKÜ U14         3          3          0          0          0          13.5
3          ACTAHA         3          2          0          1          0          11
4          TED                 3          1          0          2          0          5
5          KOSOVO         3          0          0          3          0          0.5
6          YDÜ U14         3          0          0          3          0          0
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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