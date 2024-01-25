KYRENIA CUP Cumartesi tamamlanıyor

KKTC Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin katkıları ile 22 Ocak’ta Girne’de başlayan U14 Kyrenia Cup organizasyonu aralıksız devam ediyor. Kazakistan, Kosova ve Türkiye’nin de dahil olduğu organizasyonda 4 gün geride kaldı. Kazakistan’dan 1 takım, Kosova’dan 1 takım, Türkiye ve KKTC’den 2’şer takımın mücadele ettiği turnuva tüm hızıyla devam ediyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda devam eden KYRENIA Cup 27 Ocak Cumartesigünü tamamlanacak.
Kyrenia Cup U14
Takım O G B M D Pts
1 ODTÜ 3 3 0 0 0 15
2 UKÜ U14 3 3 0 0 0 13.5
3 ACTAHA 3 2 0 1 0 11
4 TED 3 1 0 2 0 5
5 KOSOVO 3 0 0 3 0 0.5
6 YDÜ U14 3 0 0 3 0 0
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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