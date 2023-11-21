Novak Djokovic'in rüya sezonu

2023 sezonuna damga vuran NovakDjokovic, ATP Finallerindeki zaferi ile kariyerini taçlandırdı. İlerleyen yaşına rağmen, kendisine meydan okumaya çalışan genç raketlere adeta ders veren dünya bir numarası, rüya gibi bir sezon geçirdi

2023 sezonu 36 yaşındaki raket için deyimi yerindeyse rüya gibi geçti.

Özetle; Önce RafaelNadal'ın 22 grandslam şampiyonluğu rekorunu geride bıraktı. Ardından Amerika Açık'ta rekorunu geliştirerek; 24'üncü grandslam zaferine ulaştı.

1968'den beri devam eden turnuvada "en yaşlı erkek şampiyon" unvanını elde etti. Tek erkeklerde üçlü kariyer Grand Slam'ine ulaşan ilk oyuncu oldu.

ATP Finalleri ise Sırp tenisçi için kariyerini taçlandırdığı, ışığını daha da parlattığı dev bir sahneye dönüştü. Bir yandan yükselen yıldızlar kulübünün üyeleri; Carlos Alcaraz, JannikSinner, HolgerRune...

Bir yandan sezonu domine eden dünya 1 numarası...

Torino'daki finallerde nefesler tutuldu. Akıllara kendisine meydan okumaya çalışan gençler, NovakDjokovic'i durdurulabilecek mi sorusu geldi. Ancak rakiplerinin çabası yeterli olmadı.

Djokovic finalde ev sahibi raket JannikSinner'ı 2-0 mağlup ederek 7'inci kez kupaya uzandı.

Sırp raketin şampiyonluğunun bir anlamı daha vardı.Djokovic, ezeli rakibi RogerFederer'in rekorunu da geride bıraktı.

6 şampiyonluğu bulunan Federer'i geçen Djokovic, bu turnuvayı en fazla kazanan oyuncu oldu.

İlerleyen yaşından dolayı, tenis otoritelerinin "emekliliği yakın" yorumlarının aksine yoluna devam etmekte kararlı olan dünya bir numarası, öyle bir yanıt verdi ki, rakiplerine adeta meydan okudu.

Djokovic'in emekli olan RogerFederer ve kortlara veda etmeye hazırlanan RafaelNadal'ın yokluğunda, "Büyük Üçlü"nün son üyesi olarak bu sezon son bir hedefi kaldı: Davis Kupası...

Dünya bir numarası, 2010 yılında ilk ve tek kez Davis Kupası'nı kazanan Sırbistan ile bir kupa daha kaldırmanın hayalini kuruyor.



