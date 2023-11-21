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Hamitköy’de “Futbol Çocuklarla Güzel” sloganıyla etkinlik düzenlendi

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Hamitköy’de “Futbol Çocuklarla Güzel” sloganıyla etkinlik düzenlendi
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Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde her gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.
Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın büyük önem verdiği Hamitköy Futbol Akademisi, 20 Kasım Çocuk Hakları dolayısıyla etkinlik düzenledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun çocukların haklarını düzenleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 20 Kasım 1989’da kabul etmesinden dolayı 20 Kasım’da kutlanan Çocuk Hakları Gününde akademi öğrencilerine “Futbol Çocuklarla Güzel” sloganıyla çocuk hakları hakkında bilgiler verildi.
Hamitköy Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada, akademinin gelişimine destek veren başta kulüp başkanı Evren Mannaş olmak üzere destek veren herkese teşekkür de edildi.
 
 
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