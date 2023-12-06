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Nadal, yeni yılda kortlara dönüyor

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Teniste eski erkekler dünya 1 numarası RafaelNadal, kortlara dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol tenisçi, ameliyatın ardından zor bir süreç geçirdiğini ancak tenise dönmeye hazır hissettiğini söyledi

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Nadal, yeni yılda kortlara dönüyor
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Tenisin İspanyol yıldızı RafaelNadal, yaklaşık 1 yıl aranın ardından kortlara dönüyor. Eski dünya 1 numarası, Haziran ayında kalçasından ameliyat olmuştu...
Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen uzun bir süre açıklamalarda bulunmayan tecrübeli tenisçi, sessizliğini bozdu. 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, "Uzun bir süre oldu. Bu yüzden tekrar korkuları ve şüpheleri hissetmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı...
Nadal, hayranlarına bir de müjde verdi. İspanyol raket, eskisi gibi yüksek standartlarda oynamadan devam edeceğini ve 2024 yılında tekrar kortlarda olacağını sözlerine ekledi...
 
 
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