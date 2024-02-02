Masa Tenisinde U19 ferdi klasman turnuvası yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U19 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek.
Federasyon, 3 Şubat Cumartesi günü U19 Ferdi Klasman Turnuvasını kendi salonunda gerçekleştirecek. Turnuvanın kura çekimi 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de yapılacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayacak ve aynı gün sonuçlanarak başarılı olanlar ödüllerini alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.