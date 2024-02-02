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Masa Tenisinde U19 ferdi klasman turnuvası yapılacak

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Masa Tenisinde U19 ferdi klasman turnuvası yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U19 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek.
Federasyon, 3 Şubat Cumartesi günü U19 Ferdi Klasman Turnuvasını kendi salonunda gerçekleştirecek. Turnuvanın kura çekimi 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de yapılacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayacak ve aynı gün sonuçlanarak başarılı olanlar ödüllerini alacak.
 
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