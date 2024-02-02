İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları saptanan 10 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, ülke genelinde dün polisin yaptığı kontrol ve denetimler sonucunda, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

