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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başladı

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Çift devreli oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’ni 2 Aralık Cumartesi günü başlarken, ilk haftanın galipleri Lefke Avrupa Üniversitesi ve Arucad Anka Spor Derneği oldu

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başladı
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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi Cumartesi günün oynanan maçlar sonrasında resmen başladı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu iki haftalık aranın ardından etkinliklerine yeniden başladı. Federasyon, çift devreli oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’ni 2 Aralık Cumartesi günü başlattı. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan maçlar sonrasında ilk haftanın galipleri Lefke Avrupa Üniversitesi ve Arucad Anka Spor Derneği oldu.
Lefke Avrupa Üniversitesi rakibi Miracle Karşıyaka’yı 4-1, Arucad Anka ise rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 4-0 yendi.
 
 
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