Winter Stableford Golf Turnuvası şampiyonu John Alexander Murray

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 3 Aralık Pazar gün oynanan Winter Stableford Golf Turnuvasında John Murray 40 Puan ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 38 Puan ile Engin Portakalcıoğlu alırken, Mike Burgess de 37 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

