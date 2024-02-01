Kortlarda Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkeklerden oluşan turnuvada, 9 yaş kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ TEK KIZLAR - ROUND ROBİN

Sayra Çevikçe - Tanem Kolozali 0/4

Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut 3/5

Tanem Kolozali - Talin Bayraktar 4/2

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9 YAŞ TEK ERKEKLER - ROUND ROBİN

Niyazi Akçın - Kerem Behlül 0/4

Arslan Jumayev - Doruk Vurur 0/4

Bora Ramiz - Niyazi Akçın 1/4

Doruk Vurur - Aliözkan Vural 4/1

Darıa Damırchı - Hasan Aren Çakartaş 0/4

Aliözkan Vural - Arslan Jumayev 1/4

Kutsal İyikal - Mikhail Zonov 1/4

Sarp Astan - Darıa Damırchı 4/5

Deran Özgöray - Mikhail Zonov 4/5

Sarp Astan - Hasan Aren Çakartaş 1/4

Deran Özgöray - Kutsal İyikal 4/0



