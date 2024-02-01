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Kortlarda Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) heyecanı başladı

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Kortlarda Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 
EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkeklerden oluşan turnuvada, 9 yaş kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ TEK KIZLAR - ROUND ROBİN
Sayra Çevikçe - Tanem Kolozali      0/4
Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut         3/5
Tanem Kolozali - Talin Bayraktar   4/2
                    . 
9 YAŞ TEK ERKEKLER - ROUND ROBİN
Niyazi Akçın - Kerem Behlül                    0/4
Arslan Jumayev - Doruk Vurur                0/4
Bora Ramiz - Niyazi Akçın                       1/4
Doruk Vurur - Aliözkan Vural              4/1                          
Darıa Damırchı - Hasan Aren Çakartaş  0/4  
Aliözkan Vural - Arslan Jumayev   1/4
Kutsal İyikal - Mikhail Zonov                   1/4
Sarp Astan - Darıa Damırchı           4/5
Deran Özgöray - Mikhail Zonov      4/5
Sarp Astan - Hasan Aren Çakartaş           1/4
Deran Özgöray - Kutsal İyikal                  4/0
 
 
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