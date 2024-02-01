Kadın Milli Futbol Takımı sahaya indi

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın daha önce açıklanan 33 kişilik aday kadrosu dün sahaya indi. Teknik direktör Serhat Deniz nezaretinde gerçekleşen ilk çalışma Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. Antrenman öncesinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştiren Serhat Deniz, Haziran ayında Norveç’te yapılacak CONIFA Kadınlar Dünya Kupası’na kadar olan programı futbolcularla paylaştı.

