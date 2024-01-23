ARUCAD-ANKA fırtınası bu kez Eskişehir’de esti

Yusuf Karayusufoğlu

Türkiye Masa Tenisi liglerinde mücadele eden Arucad-Anka kadın ve erkek masa tenisi takımları,

19-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Eskişehir’de organize edilen mücadelede yedişer maçta galip gelerek,play-off’ta oynama hakkını kazandılar.Vehbi Zeki Serter,Cemal Kara,Ercem Ruhluel ve Celal Çorba’dan oluşan erkek takımı 1.Ligde ikinci olurken ,Yağmur Aktunç Barın,Elif Töre ve Sunay Tufan’dan oluşan kadın takımı 2.Ligde dördüncü oldu.

AKNAR: HEDEFİMİZ PLAY-OFF’TA BAŞARILI OLMAK

Arucad –Anka başkanı Ahmet Aknar,gazetemize yaptığı açıklamada Eskişehir’de kadın ve erkek takımlarının elde ettiği sonuçlardan memnun olduğunu belirterek,sporcularına teşekkür etti.Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Kadın takımımız 16 takımlı 2.Ligde ve erkek takımımız ve erkek takımımız 16 takımlı 1.Ligde namağlup olarak başarılı oldular ve play-off’ta oynama hakkını elde ettiler.Tamamen KKTC’li sporculardan oluşan takımlarımız Türkiye liglerinde iyi olduklarını bir daha teyit ettiler.Hedefimiz play-off’ta iyi bir derece elde etmektir.”

