ARUCAD-ANKA fırtınası bu kez Eskişehir’de esti

Yusuf Karayusufoğlu
Türkiye Masa Tenisi liglerinde mücadele eden Arucad-Anka kadın ve erkek masa tenisi takımları,
19-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Eskişehir’de organize edilen mücadelede yedişer maçta galip gelerek,play-off’ta oynama hakkını kazandılar.Vehbi Zeki Serter,Cemal Kara,Ercem Ruhluel ve Celal Çorba’dan oluşan erkek takımı 1.Ligde ikinci olurken ,Yağmur Aktunç Barın,Elif Töre ve Sunay Tufan’dan oluşan kadın takımı 2.Ligde dördüncü oldu.
AKNAR: HEDEFİMİZ PLAY-OFF’TA BAŞARILI OLMAK
Arucad –Anka başkanı Ahmet Aknar,gazetemize yaptığı açıklamada Eskişehir’de kadın ve erkek takımlarının elde ettiği sonuçlardan memnun olduğunu belirterek,sporcularına teşekkür etti.Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Kadın takımımız 16 takımlı 2.Ligde ve erkek takımımız ve erkek takımımız 16 takımlı 1.Ligde namağlup olarak başarılı oldular ve play-off’ta oynama hakkını elde ettiler.Tamamen KKTC’li sporculardan oluşan takımlarımız Türkiye liglerinde iyi olduklarını bir daha teyit ettiler.Hedefimiz play-off’ta iyi bir derece elde etmektir.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.