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Tuzlaspor’un çilek transferi Zübeyir Elmas

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Tuzlaspor’un çilek transferi Zübeyir Elmas
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ilk devre hedeflerinin uzağında kalan Tuzla, ikinci devreye yeni teknik direktörü Eralp Şerifoğlu’nun antrenörlüğünde hazırlanmaya başladı. Tuzla, ara transferde yaptığı takviyelerle de kadrosunu güçlendirdi. Tuzla, ara transferde Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nden Zübeyir Elmas’ı kadrosuna kattı. Hücum futbolcusu olan Eralp Şerifoğlu’nun eski öğrencisi Zübeyir Elmas ile kadrosunu güçlendiren Tuzla, ligden terfi etmeyi hedefleyecek.
 
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