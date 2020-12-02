Umar Göker onore edildi

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun federasyon eski başkanlarına ziyaretlerive plaket takdimleri devam ederken, Umar Göker ziyaret edildi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Umar Göker’i ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:
“Federasyonumuzun eski başkanlarını ziyaret kapsamında Umar Göker hocamıza ziyarette bulunduk.Sporumuza yaptığı hizmet ve çocuklarımıza verdiği değer için eski federasyon başkanımıza çok teşekkür ederiz.”
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