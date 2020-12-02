banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
8 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
49 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
12 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
119 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
321 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
45 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

Umar Göker onore edildi

banner476

Umar Göker onore edildi
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun federasyon eski başkanlarına ziyaretlerive plaket takdimleri devam ederken, Umar Göker ziyaret edildi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Umar Göker’i ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:
“Federasyonumuzun eski başkanlarını ziyaret kapsamında Umar Göker hocamıza ziyarette bulunduk.Sporumuza yaptığı hizmet ve çocuklarımıza verdiği değer için eski federasyon başkanımıza çok teşekkür ederiz.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.