Doğacı Offroad Derneği çamur keyfi yapacak

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği, 2020’nin son etkinliğini yağan yağmurlardan dolayıbol çamurlu ortamlarda gerçekleştirecek.

6 Aralık Pazar günü yapılacak etkinlikte doğa gezisi, extreme offroad ve çamur oyunları katılımcıları bekleyecek. Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğietkinliğinde toplanma yeri Mağusa Salamis Yolu üzerindeki Lemar Oto Parkı olarak belirlendi. Saat9:00’da toplanma saati olarak belirlenirken,hareket saati 9:30 olarak açıklandı.

Gezi güzergahı olarak, Ötüken,Kuzucuk,Aygün, Sınırüstü, Altınova,Nergisli ve Geçitkale olarak belirlendi.

