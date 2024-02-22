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Hakemlerin yeni avukatı Özbilgehan

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Hakemlerin yeni avukatı Özbilgehan
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 Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde (KTFHGD) Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, derneğe yeni avukat belirledi. Eski hakem ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği eski başkanlarından Mehmet Özbilgehan’ın oğlu Mustafa Özbilgehan, derneğin yeni avukatı oldu. Mustafa Özbilgehan, Hakan Muhtaroğlu ile el sıkışarak görevine başladı.
 
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