GG, Kolcu ve ekibiyle sözleşmeyi uzattı

Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nde, Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Derviş Kolcu ve ekibi ile 1 yıl daha anlaşarak, 2024-2025 sezon sonuna kadar, var olan sözleşmeyi uzattı.
China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü, “C.B Gençlik Gücü Futbol A Takımı Teknik Sorumlumuz Derviş Kolcu ve ekibi ile 1 yıl daha anlaşarak, 2024-2025 sezon sonuna kadar, var olan sözleşmeyi uzattık.
Teknik ekibimizle birlikte nice başarılar imza atmamız dileğiyle.” temennisiyle anlaşmayı duyurdu.
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