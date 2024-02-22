GG, Kolcu ve ekibiyle sözleşmeyi uzattı

Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nde, Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Derviş Kolcu ve ekibi ile 1 yıl daha anlaşarak, 2024-2025 sezon sonuna kadar, var olan sözleşmeyi uzattı.

China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü, “C.B Gençlik Gücü Futbol A Takımı Teknik Sorumlumuz Derviş Kolcu ve ekibi ile 1 yıl daha anlaşarak, 2024-2025 sezon sonuna kadar, var olan sözleşmeyi uzattık.

Teknik ekibimizle birlikte nice başarılar imza atmamız dileğiyle.” temennisiyle anlaşmayı duyurdu.



