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Veteriner Dairesi denetimlerinde Gönyeli’de bir kasabın faaliyetleri 10 gün askıya alındı

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Veteriner Dairesi denetimlerinde Gönyeli’de bir kasabın faaliyetleri 10 gün askıya alındı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et mamullerini tüketebilmesi için Gönyeli bölgesinde kasaplar ve şarküteriler denetlendi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Gönyeli bölgesinde faaliyet gösteren A. E.'ye ait "A.K" isimli işyerinde yapılan denetimde sahte mühürle mühürlenmiş karkas et tespit edildi.  A.E.'nın evinde Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimde, 1 adet büyükbaş mühürsüz karkas et parçalara ayrılmış şekilde derin dondurucu içerisinde tespit edildi. Yine bahse konu işletmenin hijyenik şartları uygun olamayışından dolayı 10 gün süre ile faaliyeti askıya alındı.
 
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