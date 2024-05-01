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Üç ilçede asayiş ve trafik denetimlerinde 68 araç trafikten men edildi

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Üç ilçede asayiş ve trafik denetimlerinde 68 araç trafikten men edildi
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Polis ekiplerince dün Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edildi ve 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 361 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edildi.

Girne
Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1205 araç sürücüsü kontrol edildi ve 186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 304 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 50 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 655 araç sürücüsü kontrol edildi ve 46’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 101 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edildi.
 
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